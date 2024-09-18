يستعد أبطال مسرحية "يا رب بنت"، لتقديم عرضين مجانيين على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية في السابعة مساء غدٍ الخميس وبعد غد الجمعة.

وتدور قصة المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي، حول "أنس" الشاب الذي يرغب في تحقيق حلمه بالسفر لبناء مستقبله ويقوم بترتيب حياته على ذلك، إلا أن مفاجأة غير متوقعة من والديه تظهر في طريقه وتقلب حياته رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث.

والعرض بطولة عبد الرحمن عامر، ندى إسماعيل، محمد زلط، محمد عصام، محمود بكر، ميرنا نديم، والطفل عمرو علاء الدين، ديكور سامح محمد، استايلست ومكياج ناريمان الملاح، تصميم إضاءة يوسف الأسدي، تأليف موسيقي وألحان وغناء أحمد حسني، أشعار أحمد رجب، العرض تأليف كريم عادل، فكرة وإخراج عبد الرحمن عامر.