إيران تتهم إسرائيل بالقتل الجماعي بعد حادث انفجار البيجر



اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بـ«القتل الجماعي» بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية بعناصر حزب الله، امس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة قرابة 3000 آخرين.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في بيان نشرته الخارجية الإيرانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، عن إدانته البالغة للهجوم، قائلًا إنه «يتعارض مع جميع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي».

وأشار إلى أن «الهجوم يستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب»، منوهًا أن «هذا العمل الإرهابي المركب يثبت أن الكيان الصهيوني يعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين لتهديد خطير».

ودعا إلى «تحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات المسئولين الإسرائيليين المجرمين من العقاب»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب الآلاف الآخرين، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية أدت إلى إصابة ما يزيد عن 3000 شخص.

وبحسب ما نشرته قناة «mtv» اللبنانية، صباح الأربعاء، أكد الأبيض، وقوف الوزارة إلى جانب المرضى، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تقدم الرعاية الكاملة للجميع.