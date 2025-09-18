فتح التقدم لجائزة آدم حنين في دورتها العاشرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلى عن فتح باب التقدم لمسابقة النحت والتي تحمل اسم الفنان آدم حنين فى دورتها العاشرة لعام "2025 - 2026" من 15 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك انطلاقاً من دور المؤسسة في تحفيز النحاتين الشباب فى مصر والعالم العربى، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.

• تنص شروط المسابقة في دورتها العاشرة على الآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم لنيل الجائزة على 40 عاماً.

- ألا يكون العمل المقدم قد شارك به المتقدم في أي معرض أو مسابقة أو حصل عنه على أي جائزة.

- أن يكون العمل أصلي وغير مقتبس.

- لا يحق للمتسابق التقدم بأكثر من عمل واحد، ويعد العمل واحداً وإن تعددت أجزاؤه.

- ألا يزيد حجم العمل على نصف متر مكعب.

وتُملا استمارة الاشتراك في المسابقة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ويتم رفع مجموعة من الصور الفوتوغرافية الواضحة للعمل بدقة وبجودة عالية ومن عدة زوايا مختلفة، وبيانات العمل ومقاساته، وسيرة ذاتية باللغة العربية بصيغةword وصورة شخصية للفنان مع الاستمارة.

وبعد عملية الفرز الأولى التي تقوم بها لجنة التحكيم إلكترونيا تقدم الأعمال المقبولة في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني والعرض مباشرة على لجنة التحكيم.

وتمنح مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلى الجوائز التالية:

الجائزة الأولى: خمسة وسبعون ألف جنيه مصرى.

الجائزة الثانية: خمسون ألف جنيه مصرى.

الجائزة الثالثة: خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى.

ويتم التقديم عبر الرابط



جدير بالذكر عبر السنوات التسع الماضية شارك في مسابقة آدم حنين للنحت للشباب ما يقرب من 1300 متسابق، وضمت معارض المسابقة ما يزيد عن 270 مشاركا بأعمالهم وحصد الجوائز ما يزيد على 30 فائزا