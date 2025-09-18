المشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 1941 جنايات مركز منشأة أبو عمر لسنة 2025، بمعاقبة عاملين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز منشأة أبو عمر.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهمين تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهما كميات من مخدري "البانجو والحشيش" بقصد الاتجار فيها، وسلاحين ناريين (فرد خرطوش) و5 طلقات من ذات العيار، بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، على النحو المبين بالتحقيق.