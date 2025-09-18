سلاف فواخرجي تروج لعرض فيلمها «سلمى» بمهرجان بغداد غدا

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الترويج لعرض آخر أعمالها السينمائية "سلمى" غدا الجمعة الموافق ١٩ سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي والذي تستمر فعالياته في العاصمة العراقية حتى يوم ٢١ سبتمبر الجاري.

وقالت فواخرجي في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام "فيلم سلمى غدا في مهرجان بغداد السينمائي".

فيلم "سلمى" تدور قصته حول سيدة تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات الصعبة في حياتها، بداية من اختفاء زوجها في ظروف غامضة، مرورًا بسقوط منزلها في سوريا نتيجة لزلزال قوي، ووسط هذه الصعوبات، تكافح لاستعادة حياتها الطبيعية من جديد. ويشارك في بطولته باسم ياخور ومغيث فضة وعبد اللطيف عبد الحميد ومن تأليف سومر ابراهيم وطارق علاق وجود سعيد الذي تولى اخراجه.

وقد سبق للفيلم أن عُرض في عدة مهرجانات دولية منها الدورة الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي، والدورة الماضية لمهرجان روتردام للفيلم العربي، كما عرض الفيلم تجاريا في الكويت.