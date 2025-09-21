السعودية تؤكد أن قضية فلسطين تأتي على رأس أولوياتها

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات المملكة في المحافل كافة ، مجددا "تأكيد مواقف بلاده نحو السعي الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، الدولية."

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بن فرحان قوله يوم السبت ، إن بلاده ستبذل كافة جهودها لتحقيق حلٍّ عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير السعودي، مشاركة المملكة هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل.

وأضاف: "بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة فإن المملكة كانت ولا تزال تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، إذ إن المملكة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945".

وأكد بن فرحان على أن المملكة حرصت دائما على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي المتعدد الأطراف في جميع المجالات".