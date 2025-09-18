أوكرانيا تتسلم من موسكو المزيد من جثامين الجنود الأوكرانيين

قال مسؤولون أوكرانيون إن موسكو سلمت المزيد من رفات الجنود إلى أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق تقدم ضد القوات الروسية على الجبهة الشرقية.

وقالت الهيئة المسؤولة عن شؤون أسرى الحرب إن كييف تسلمت رفات ألف جندي، وقد جرى تسليم الرفات بوساطة الصليب الأحمر الدولي.

وأفاد مدونون عسكريون روس بأن موسكو تسلمت رفات 24 جنديا في المقابل، غير أن هذا الرقم لم يتم تأكيده رسميا.

ومنذ بداية العام، تسلمت كييف رفات أكثر من 13 ألف جندي من الجانب الروسي.

وعلى الجانب الروسي، فإن العدد أقل بكثير، إذ إن التقدم البطيء والمتواصل للقوات الروسية، لم يترك سوى عدد محدود من القتلى الروس في الجانب الأوكراني من خط المواجهة.