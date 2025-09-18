محافظ المنوفية: 830 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بلغت 830 مليون جنيه، موزعة على الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإجمالي 142 مشروعًا خدميًا وتنمويًا، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لمشروعات البنية التحتية وتطوير القرى والمراكز بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن الخطة الجديدة تتضمن مشروعات في عدة قطاعات حيوية تشمل "النقل والمواصلات، تحسين البيئة، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، الإطفاء، المرور، الأسواق والمواقف النموذجية"، بالإضافة إلى دعم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وشدد على أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق برامج زمنية محددة وبما يطابق المواصفات والمعايير الفنية لضمان سرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأشار إلى أن من أبرز المشروعات التي تتضمنها الخطة: "رصف الطرق المحلية والداخلية والمربعات السكنية، تطوير ممشى منوف، إنشاء سوق نموذجي بطبلوها بمنوف، استكمال موقف قويسنا النموذجي، تطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور وإنشاء جزيرة وسطى، إنشاء دار مناسبات بحي شرق، استكمال عمارة الإسكان الاقتصادي بحي غرب وتلا"، بجانب تطوير مجمع المواقف بحي شرق ورفع كفاءة عدد من الأنفاق بشبين الكوم.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لمواقع العمل وتقديم الدعم الكامل لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة، وبما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم.