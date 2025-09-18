الداخلية توزع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء نزلاء مراكز الإصلاح

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لتوزيع حقائب ومستلزمات وأزياء مدرسية، على أبناء النزلاء والمفرج عنهم بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد.

كما تم توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية بمناسبة العام الدراسى الجديد على الطلبة من أسر النزلاء فى لمسة إنسانية تؤكد على البعد الإجتماعى فى المنظومة العقابية الحديثة، وإستكمالًا لمنظومة الرعاية المقدمة للنزلاء وخاصةً التعليمية؛ فقد تم توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل داخل الفصول التعليمية التى يتلقى فيها هؤلاء النزلاء تعليمهم فى مختلف المراحل الدراسية، فضلًا عن فصول محو الأمية لتشجيعهم على مواصلة تعليمهم فى هذه الفصول، والتى تم تهيأتها وتزويدها بالإحتياجات اللوجيستية والمعلمين تطبيقًا للمنظومة العقابية الحديثة لتسهيل دمجهم فى المجتمع وزيادة الوعى الثقافى والتعليمى لديهم.

و أكدت الوزارة في بيان لها أن ذلك الدعم لا يقتصر عند حدود توزيع المستلزمات المدرسية، أو فى المناسبات فقط بل هو ممتد على مدار العام، وخاصةً دعم وتوفير مساعدات عينية بصفة دورية للمفرج عنهم وأسر النزلاء، فضلًا عن توفير الفرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة تدر دخلًا ثابتًا لهم، بما يسهم فى الحفاظ على تماسك هذه الأسر وتوفير سُبل الحياة الكريمة لها.

يأتى ذلك فى ضوء المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتبناها وزارة الداخلية والتى تبدأ بتأهيل وإصلاح والنزلاء وتمتد إلى رعاية أسرهم ودعم المفرج عنهم للإندماج فى المجتمع، والتى تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية وتنفيذًا لسياسية المنظومة العقابية الحديثة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإستمرارًا لهذه الرعاية