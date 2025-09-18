زيلينسكي: روسيا تفتقر إلى القوة لشن هجمات واسعة جديدة على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن روسيا تفتقر إلى القوة لشن هجمات واسعة النطاق جديدة، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة في صفوف قواتها بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب.

وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس": "أعتقد أنه حتى الآن، لا تمتلك روسيا القوة لشن هجمات واسعة النطاق"، مضيفا أن خسائر روسيا كانت كبيرة لدرجة تمنعها من القيام بمزيد من العمليات العسكرية الكبرى.

ونادرا ما تكشف الأطراف عن أرقام خسائرها، ويعتبر الخبراء أن الأرقام القليلة التي يتم ذكرها غالبا ما تكون أقل بكثير من الواقع.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا كانت قد أعدت عمليات هذا العام على أربعة محاورهي سومي ونوفوبافليفكا وبوكروفسك وزابوريجيا.

وأضاف: "لقد فشلت عملية سومي بالفعل، وتكبدت روسيا خسائر فادحة، خصوصا في القوى البشرية، وأعيد نشر قواتها إلى جبهات أخرى"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية قد ألحقت خسائر إضافية بها هناك.