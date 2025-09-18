ترامب يعلن عزمه تصنيف حركة أنتيفا منظمة إرهابية كبرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من اليوم الخميس إنه يخطط لتصنيف حركة "أنتيفا" كـ"منظمة إرهابية كبرى".

و"أنتيفا"، اختصار لعبارة "مناهضو الفاشية"، هو توصيف عام لحركة تضم جماعات يسارية متشددة ذات طابع متشدد، وليست تنظيما موحدا، وتتألف من مجموعات مختلفة تتبنى مواجهة الفاشيين والنازيين الجدد، خاصة خلال المظاهرات.

ولم يتضح كيف ستصنف الإدارة ما هو في الواقع حركة لا مركزية كمنظمة إرهابية، ولم يقدم البيت الأبيض على الفور مزيدا من التفاصيل يوم الأربعاء.

وأعلن ترامب، الذي يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة، ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الساعة 0130 فجرا بالتوقيت المحلي.

ووصف ترامب "أنتيفا" بأنها "كارثة يسارية راديكالية، مريضة وخطيرة". وقال أيضا إنه "سيوصي بشدة" بالتحقيق مع ممولي "أنتيفا".

و"أنتيفا" كيان محلي، وبالتالي فهي ليست مرشحة للإدراج على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وتشمل تلك القائمة عشرات الجماعات، منها منظمات متطرفة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.

وتكمن أهمية هذا التصنيف جزئيا في أنه يتيح لوزارة العدل ملاحقة من يقدم دعما ماديا للكيانات المدرجة في القائمة قضائيا، حتى لو لم يسفر ذلك الدعم عن أعمال عنف.