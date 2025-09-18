أحرز أهداف النصر، عبدالرحمن غريب في الدقيقة 14، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 17، ومواطنه ويسلي جاسوفا في الدقيقة 59، والفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 89، والسنغالي ساديو ماني في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني

ومنح هذا الفوز الكبير صدارة المجموعة الرابعة للنصر برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي فاز في وقت سابق اليوم الأربعاء على جوا الهندي 2 / صفر على ملعب الأخير.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر في المباراة لإراحته بدنيا.

وفي مباراة أخرى فاز المحرق البحريني 4 / صفر على الوحدات الأردني حيث سجل رباعية الفريق البحريني، الأنجولي إليوت سيمونز والبرازيليان آرثر ريزيند، ولوكاس مورليتو في الدقائق 18 و25 و86 على الترتيب، فيما اختتم الرباعية أحمد ثائر مدافع الوحدات في مرماه بطريق الخطأ في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

حصد المحرق أول 3 نقاط ليكون في وصافة ترتيب المجموعة الأولى خلف الوصل الإماراتي المتصدر بفضل فوزه الكبير في وقت سابق اليوم 7 / 1 على الاستقلال الإيراني.