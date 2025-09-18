القناة 12 العبرية: لقاء ويتكوف وديرمر في لندن محاولة أخيرة لإحياء مفاوضات غزة

وصفت القناة الـ 12 الإسرائيلية لقاء وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في لندن بأنه محاولة أخيرة لإحياء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن العقبة الرئيسية أمام المحادثات للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي هي أن الوسطاء القطريين غير مستعدين للانخراط في المفاوضات بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسافر ويتكوف إلى لندن برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يجري زيارة رسمية إلى بريطانيا.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتقديم بادرة لتهدئة القطريين.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نائب رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله خلال إحاطة سرية أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست إن "قطر تريد العودة إلى دورها كوسيط".