أونروا تطالب العالم بوقف إطلاق النار وتسهيل عمليات الأمم المتحدة في غزة

حث المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتسهيل نشر العمليات الإنسانية للأمم المتحدة دون قيود بما في ذلك الأونروا، بعد صدور تقرير اللجنة الأممية الذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وقال لازاريني، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، إن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلصت في تقريرها أمس إلى أنه: "بعيدا عن التعاون مع الأمم المتحدة.. ردت إسرائيل بحظر واستبعاد وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية وهي الأونروا".

وأضاف أن اللجنة ذكرت - في معرض استنتاجها أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية - أنه من خلال "تدابير سياسية ومسيسة مترابطة"، بما في ذلك إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، منعت إسرائيل وعرقلت وكالات الإغاثة الموثوقة (بما في ذلك الأونروا) من جلب المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف إحداث "التدمير المادي للفلسطينيين في غزة من خلال ظروف معيشية غير صالحة للعيش في قطاع غزة".