قابل الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وذلك يبدو لتهيئة الأوضاع لانتقال نجم اليونايتد إلى الملكي، خلال الميركاتو القادم.

وكشفت صحيفة "آس" تحدث الاثنان على ضفاف بركة سباحة في دبي، وذلك على هامش فترة التوقف الدولي، والتقطت لهم صور وهما يتجاذبان أطراف الحديث بجدية.

وسيغيب نجم اليونايتد بوجبا عن مباراة الأحد في البريميرليجضد ليفربول، بسبب إصابة في العقب، وقد قام بجولة في الشرق الأوسط خلال فترة التوقف الدولي.

ويريد زيدان أن يضم اللاعب ذا القيمة التسويقية البالغة 89 مليون جنيه إسترليني إلى صفوف ريال مدريد، بينما يؤكد اليونايتد أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والمتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا ليس للبيع.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، أن وكيل بوجبا المثير للجدل، مينو رايولا، أكد أن اللاعب يريد مغادرة يونايتد، وذلك بهدما أعترف اللاعب نفسه في وقت سابق بأنه يريد تحديًا جديدًا، لكن يونايتد محافظ على موقفه بالوقوف في وجه الملكي نحو ضم اللاعب الذي يتبقى له عامان في عقده، وهناك بند بتمديد عقده 12 شهرًا إضافيًا.

وغاب بوجبا عن 5 من آخر 7 مباريات خاضها يونايتد، وقد التقى بزيدان في دبي حينما كان الأخير في مؤتمر عن الذكاء الصناعي في عالم الرياضة والمعروف بمؤتمر "دايس".

ولم يخف زيدان أبدًا رغبته في ضم بوجبا إلى سانتياجو بيرنابيو وكان يأمل حدوث ذلك في الصيف، ولكنه لم يقنع فلورنتينو بيريز ربما ببذل المجهود الكافي لضم بوجبا.

الرجل الأول في الميرنجي كان ميالا للتعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتناهم في الصيف، الدنماركي أرخص ثمنًا والتعاقد معه مسألة أسهل بكثير من بوجبا.