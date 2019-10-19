موسم الرياض الترفيهي يضيف 4 ليالي عرض جديدة لـ«3 أيام في الساحل»

أعلنت إدارة موسم الرياض الترفيهي عن مد عروض مسرحية «3 أيام في الساحل» لنجم الكوميديا محمد هنيدي، وطرح 4 ليال جديدة بداية من يوم 24 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأوضح المخرج مجدي الهواري أن قرار الموسم لزيادة عروض «3 أيام في الساحل»، يأتي بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على المسرحية، ومطالبة الجمهور بتقديم المزيد من العروض.

وانطلق عرض مسرحية «3 أيام في الساحل» بموسم الرياض الترفيهي، منذ أمس ويستمر حتي الأحد المقبل.

يذكر ان مسرحية «3 أيام في الساحل»، إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك «هنيدي» بطولتها كلا من بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي.