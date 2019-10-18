وزير الشباب يوافق على طلب محافظة مطروح لاستغلال القرية الأوليمبية

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمطروح ولقاءه مع اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح على دراسة طلب محافظة مطروح بشأن استغلال القرية الأوليمبية بمنطقة الكيلو ١٠ شرق مدينة مرسي مطروح، وإعادة افتتاحها.

وأضاف أن استغلال القرية الأوليمبية من أجل شباب المحافظة والفرق والأندية الرياضية بمطروح بما تشمله من ملاعب وصاله مغطاة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة مطروح في إطار خطوات الوزارة لإقامة عدد من الاستادات والملاعب بعدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال فعاليات استقبال اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المنشاءات الرياضية وعقد لقاء مع شباب المحافظة.