ناصر ماهر: أريد اللعب باستمرار عن العودة لـ«دكة» الأهلي

يرى ناصر ماهر صانع ألعاب نادي سموحة، أن الفريق يتحسن في المباريات الأخيرة رغم قوة المنافسين في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يريد الاستمرار في المشاركة بشكل أساسي مع النادي السكندري ويرفض العودة لـ"دكة" الأهلي من جديد.

وفرض سموحة التعادل السلبي على نظيره بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري، أمس الخميس.

وقال لاعب الأهلي المُعار في تصريحاته لقناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "مباراة صعبة جدا وكنا أفضل في الشوط الثاني، بيراميدز فريق كبير وأهدرنا عدة فرص خاصة التي ارتطمت بالقائم في الشوط الأول".

وعن صعوبة المنافسة في الدوري، أوضح: "نسير تدريجيا بشكل أفضل وبدأنا الموسم بمباريات قوية ولم نخسر سوى أمام الأهلي ونلعب بشكل جيد حتى الآن".

وأكمل عن نتيجة المباراة أمام بيراميدز: "راض على نقطة اليوم، بيراميدز يضم لاعبين كبار، لم نندم ولكل مباراة سلبيات وإيجابيات ووصلنا لمرمى الخصم والمدير الفني يتحدث معنا وكل مباراة نتطور وقدمنا مجهود كبير".

وعن تفكيره في العودة للأهلي: "اللعب الأهم بالنسبة لي، أحب النادي الأهلي وتربيت فيه وأنا متضرر إذا لم أشارك وطموحي اللعب للمنتخب".

واختتم: "سموحة يعطيني باجتهادي الاستمرارية في المشاركة والقادم أفضل".

وسجل ناصر ماهر هدفا وصنع آخر خلال 3 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.