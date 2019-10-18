أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، عن انطلاق قافلة طبية تابعة لجامعة الأزهر، وطب الزقازيق، ومعهد القلب، غدا السبت، بمستشفى طور سيناء العام.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى توقيع بروتوكولات تعاون مع كلية طب بنات جامعة الأزهر، وطب الزقازيق، ومعهد القلب لإيفاد قوافل طبية تضم أساتذة في التخصصات المختلفة لسد العجز في المحافظة.

وأضاف أن القافلة ستمارس عملها بمستشفى الطور علي مدار ستة أيام اعتبارا من غدا السبت 19أكتوبر، وحتى الخميس ٢٤ أكتوبر الجاري، وذلك لتوقيع الكشف، وإجراء كافة الجراحات، والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضي بالعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية مجانا من الساعة التاسعة صباحا ،وحتي الواحدة ظهرا، ومن الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءا.

وأوضح أن القافلة تضم 14 تخصصا طبيا وهم: جراحة التجميل، وطب الأطفال، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وباطنة عامة، والطب النفسي، والأمراض المتوطنة، ومسالك بولية، وأمراض الباطنة، والكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، والتحاليل الطبية باثولوجي، والتحاليل الطبية ميكروبيولوجي، وجراحة القلب، وأمراض القلب.