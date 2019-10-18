قيس سعيد يدعو إلى احترام المؤسسات الإعلامية والتمسك بقيم الحرية ونبل الأخلاق

دعا الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد مجددا إلى احترام المؤسسات الإعلامية، معربا عن يقينه بأن الشعب التونسي سيبهر العالم بسمو أخلاقه ووعيه.

وقال سعيد - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة- "أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة يقف العالم كله تقديرا وإعجابا لكم، فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم وواصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة وتمسككم بالقيم النبيلة وأولها الحرية ونبل الأخلاق".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد قد فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، بعد حصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين، وسيؤدي يوم الأربعاء القادم اليمين الدستورية خلال جلسة عامة بالبرلمان.