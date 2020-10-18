إندونيسيا تسجل 2276 كارثة طبيعية منذ أوائل يناير

سجلت إندونيسيا إجمالي 2276 كارثة طبيعية منذ يناير الماضي، طبقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، نشرته على موقع "تويتر" أمس السبت، إن معظم الكوارث الطبيعية ناجمة عن ظواهر جوية وطبيعية.

واشتملت الكوارث الطبيعية على 827 فيضانا و637 عاصفة و416 انهيارا أرضيا.

وأضرت الكوارث بحوالي 5ر4 مليون شخص وأودت بحياة 307 أشخاص وفقدان 25 شخصا وإصابة 469، بالإضافة إلى ذلك تسببت الكوارث أيضا في إلحاق أضرار خفيفة ومعتدلة وخطيرة بحوالي 35 ألفا و176 منزلا و1481 منشأة عامة.

وفي الوقت نفسه، تشمل الكوارث غير الطبيعية وباء فيروس كورونا، حيث سجلت إندونيسيا حتى أمس السبت 357 ألفا و762 حالة مؤكدة، و381 ألفا و592 حالة شفاء فيما توفي 12 ألفا و431 آخرين.