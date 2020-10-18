قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية مُكبرة على مصانع الحلويات بالزقازيق؛ لمراجعة المنتجات والحلوى المعروضة قبل المولد النبوي.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وغلق مصنعين للحلويات؛ لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فيما تبين أن أحدهما يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، ما يُمثل خطر داهم على الصحة العامة.

وجرى إعدام طن و410 كيلو أغذية وملوى، عبارة عن حلويات وهوالك إنتاج حلويات ومواد خام، فيما جرى ضبط أواني بها صدأ، وسحب 9 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جُنح صحية للمخالفات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.