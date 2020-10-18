محافظ الدقهلية عن واقعة تعنيفه لمديرة مدرسة: حالة المكان كانت سيئة

علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على واقعة تعنيفه مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، قائلًا إن أكثر ما أزعجه حالة المدرسة السيئة وعدم وجود نظافة.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أنه يجري جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من جودة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أنه يختار الأماكن بشكل عشوائي.

وأشار إلى أن مديرة المدرسة قررت تحويل فصل مخصص لمرحلة رياض الأطفال إلى مكتبها الخاص، متابعًا أنها بررت عدم نظافة المكان بعدم وجود عمال.

وأكد محافظ الدقهلية أن العملية التعليمية تتم على أحسن وجه، مجيبًا عن عدم توفير عمال للمدرسة: «المديرة كان يجب في مرحلة سابقة رفع مذكرة للمديرية التعليمية بعدم توافر عمال».

وحرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تفقد مدارس دكرنس والتأكيد على الجاهزية التامة لاستقبال الطلاب وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارتي الصحة والتعليم للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وأثناء تفقد المحافظ، لمدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، أبدى استيائه الشديد لسوء الأوضاع في المدرسة وعدم جاهزيتها تماما للعام الدراسي الجديد.