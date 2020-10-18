ماليزيا تسجل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها في ماليزيا ، حيث تم تسجيل 871 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة حتى ظهر اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية إلى أنه بعد تسجيل رقم قياسي من حالات الإصابة اليومية الجديدة بلغ 869 حالة أمس السبت، سجلت ماليزيا رقما قياسيا جديدا اليوم.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور الفيروس في ماليزيا بذلك إلى 20498 حالة إصابة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة دكتور نور هشام عبد الله، إن ماليزيا سجلت أيضا أكبر عدد من حالات التعافي، والذي بلغ 701 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 13262 حالة، أو 7ر64% من إجمالي عدد الإصابات.