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البدري: أبو جبل على رادار المنتخب.. ومصطفى محمد يحتاج للتطوير

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 1:29 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 2:05 ص

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن محمد أبوجبل حارس الزمالك، ضمن حساباته للانضمام للمعسكر المقبل للفراعنة، مفسرا تصريحاته عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "عندما تم سؤالي عن مصطفى محمد، كان رأيي أنه لاعب جيد، ولكن يحتاج إلى التطوير في بعض الأشياء لكي نستفيد من إمكانياته بشكل جيد".

وأضاف: "هذا ليس معناه أنه ليس ضمن حساباتي، كما أنني قبل ذلك تحدثت عن مشكلة المهاجم والاختيارات في المنتخب الأول، وقلت إن مصطفى في حساباتي بالمنتخب".

وتابع: "مصطفى لديه إمكانيات جيدة ولابد أن يستفيد منها، ولكن يحتاج إلى التطوير في بعض الأشياء، وهذا التطوير يكون مهمًا لأي لاعب على مدار تاريخه طالما يلعب الكرة".

واختتم: "محمد أبو جبل في حسابات المنتخب الأول، ولكن القائمة النهائية لم تعلن حتى الآن".


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