أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن محمد أبوجبل حارس الزمالك، ضمن حساباته للانضمام للمعسكر المقبل للفراعنة، مفسرا تصريحاته عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "عندما تم سؤالي عن مصطفى محمد، كان رأيي أنه لاعب جيد، ولكن يحتاج إلى التطوير في بعض الأشياء لكي نستفيد من إمكانياته بشكل جيد".

وأضاف: "هذا ليس معناه أنه ليس ضمن حساباتي، كما أنني قبل ذلك تحدثت عن مشكلة المهاجم والاختيارات في المنتخب الأول، وقلت إن مصطفى في حساباتي بالمنتخب".

وتابع: "مصطفى لديه إمكانيات جيدة ولابد أن يستفيد منها، ولكن يحتاج إلى التطوير في بعض الأشياء، وهذا التطوير يكون مهمًا لأي لاعب على مدار تاريخه طالما يلعب الكرة".

واختتم: "محمد أبو جبل في حسابات المنتخب الأول، ولكن القائمة النهائية لم تعلن حتى الآن".