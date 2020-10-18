سميرة عبدالعزيز: عندما أُبلغت بتعييني عضوا بمجلس الشيوخ «اتخضيت»

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها لم تتوقع أن تكون عضوة لمجلس الشيوخ أو التفكير في ممارسة العمل النيابي، مشيرة إلى أن اهتمامها منصب بشكل كبير على الفن وما يخصه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنها لم تصدق تعيينها عضوة بالمجلس، معلقة: «عندما بلغوني بتعيين الرئيس اتخضيت وسألتهم إنتوا متأكدين؟».

وأشارت إلى أنها اشترطت استكمال ممارسة عملها الذي تحبه حتى تكون عضوة بالمجلس، قائلة إنها ستحرص على عودة الجهات الحكومية كالتليفزيون المصري وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي للإنتاج.

وأوضحت أن هذه الجهات الحكومية تنتقي المواضيع التي تليق بالمجتمع، مضيفة: «عندما ترك الأمر في أيدي التجار بحثوا عن الأخلاق غير الجيدة والضرب بالسكاكين وهي دراما تسيء للمجتمع المصري تمامًا».