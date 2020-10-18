وزير التعليم عن تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة: أكيد رأى ما يستدعي ذلك

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة ابتدائية وإقالتها من منصبها بسبب استيائه من أوضاع المدرسة.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، إنه يسمع عن الواقعة لأول مرة من خلال البرنامج، مشيرًا إلى أن التعليم يدار بطريقة لا مركزية في مثل تلك الأمور.

وتابع: «نحترم قرارات المحافظين» قائلا إنه من المؤكد أن يكون محافظ الدقهلية رأى ما يستدعي قراره ضد مديرة المدرسة السالف ذكرها.

وأكد أن المحافظ له القدرة على اتخاذ هذا القرار، لافتًا إلى التشاور فقط إذا احتاج الأمر للمشورة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» فيديو لمحافظ الدقهلية وهو يعنف مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بمدينة دكرنس ويقيلها من منصبها بسبب استيائه من أوضاع المدرسة.