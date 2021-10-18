الحماية المدنية بالبحيرة تسيطر على حريق هائل داخل منزل في دمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الأحد، اندلاع حريق داخل منزل بمنطقة صلاح الدين، وتمكنت الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل منزل بمنطقة صلاح الدين بمدينة دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اندلاع حريق داخل المنزل بسبب ماس كهربائي ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.