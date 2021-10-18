الناتو يبدأ مناورات الظهير الصامد جنوب أوروبا بمشاركة قوات 14 دولة

بدأ حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، اليوم الاثنين، في جنوب أوروبا تدريبات "الردع" السنوية، بمشاركة أفراد ومقاتلات من 14 دولة عضو في الحلف، والتي تجري تحت اسم "الظهير الصامد" وتستمر أسبوعا.

ووفقا لبيان أصدره الحلف اليوم الاثنين، فإن التدريبات تعد نشاطا روتينيا متكررا ولا ترتبط بأي أحداث عالمية جارية وينظم بشكل دوري سنويا لدى دول الناتو.

وأضاف أن برنامج المناورات يتضمن رحلات تدريبية باستخدام طائرات مقاتلة ذات قدرات مزدوجة، بالإضافة إلى طائرات تقليدية مدعومة بطائرات المراقبة والتزود بالوقود، ولا يتم استخدام ذخيرة حية خلال هذه التدريبات، فيما يساعد هذا التمرين على ضمان بقاء الردع النووي لحلف الناتو آمنا وفعالا.

وكان رؤساء دول وحكومات الحلف قد أكدوا، خلال قمة الناتو التي عقدت في يونيو الماضي، أن "الهدف الأساسي من دعم قدرة الناتو النووية هو الحفاظ على السلام وردع العدوان"، مشيرين إلى أن هذا التحالف الموحد ضد السلاح النووي أمر ضروري لتدعيم البيئة الأمنية في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، أكد قادة الحلفاء أن "الناتو لديه سجل حافل في القيام بدوره في نزع وعدم انتشار الأسلحة النووية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة حيث خفض الناتو بشكل كبير عدد الأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا واعتماده على الأسلحة النووية في استراتيجيته".