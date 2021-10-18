قال اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنّ مصر سجّلت هذا العام ثمانية آلاف حكم طلاق مقارنة بـ11 ألف حكم في العام الماضي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ من بين حالات الانفصال سبعة آلاف حالة، مقارنة بتسعة آلاف حالة العام الماضي.



وأشار إلى أنّ هذه الأرقام بأنّها مطمئنة ومبشرة، وأرجعها إلى الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية في الدولة، والتي ساهمت في خفض معدلات الطلاق.



وكان بركات قد كشف في أغسطس الماضي، أنّ مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، وحالتي زواج كل دقيقة.



وآنذاك، أوضح رئيس الجهاز أن الزواج في مصر أضعاف الطلاق، وأن عقود الزواج في عام 2020 وصلت إلى 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق من العام نفسه وصلت إلى 213 ألف حالة طلاق.