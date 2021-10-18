رئيس نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية يدعو إلى إجراء عمليات تفتيش على الحدود مع بولندا

دعا رئيس نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية، هايكو تيجاتس، إلى إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على حدود البلاد مع بولندا، حسبما ذكرت صحيفة بيلد اليومية الألمانية اليوم الاثنين.

وفي رسالة إلى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قال تيجاتس إن هناك حاجة إلى إجراء عمليات تفتيش مؤقته بسبب العدد الكبير من عمليات الدخول غير المرخص به على الحدود الألمانية البولندية والمخاطر الصحية على موظفي الشرطة الاتحادية الألمانية.

وكتب تيجاتس في الرسالة التي نقلت عنها بيلد أن عدد الأشخاص الذين يجري إلقاء القبض عليهم على الحدود زاد بشكل كبير على مدى عدة أشهر.

وتابع إن الحكومة الألمانية لا يمكنها إلا منع "الانهيار" على الحدود، كما حدث في عام 2015، وذلك بفرض ضوابط مؤقتة على الحدود.

وأضاف "زملاؤنا معرضون أيضا لمخاطر صحية كبيرة، حيث لا تزال إصابات فيروس يكورونا مرتفعة للغاية، خاصة في الدول الأصلية للمهاجرين (العراق، سورية، اليمن، إيران، أفغانستان، إلخ) ونادرا جدا ما يتم تسجيلهم من قبل السلطات".

ورداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في أيار/مايو الماضي إن مينسك لن تمنع المهاجرين غير الشرعيين من استخدام بلاده كطريق عبور.

ومنذ ذلك الحين، زادت التقارير بشأن محاولات عبور الحدود غير الشرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس وعلى الحدود الألمانية البولندية.

واتهمت دول الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتشجيع المهاجرين عمدا من مناطق الأزمات، وعززت كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا من إجراءات الأمن على حدودها.

وقالت السلطات في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا الأسبوع الماضي إنها تتوقع دخول أكثر من 3 آلاف مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط إلى الولاية عبر بيلاروس خلال هذا الشهر وحده.