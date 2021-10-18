افتتاح مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالمعهد القومي لعلوم البحار

أكد الوزير أهمية زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي للباحثين بكافة المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، ومساهمة ذلك فى ارتفاع تصنيفات تلك المعاهد والمراكز البحثية، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية للبحث العلمي، انطلاقًا من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.ومن جانبه، أشار عمرو زكريا إلى أن افتتاح مكتب التايكو، ونادى ريادة الأعمال جاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أن مكتب التايكو يهدف إلى نقل التكنولوجيا وتمويل الأبحاث العلمية لتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق بما يسهم فى خدمة وتنمية الصناعة فى مصر، مضيفًا أن نادي ريادة الأعمال يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين ونقل أفكارهم البحثية إلى الأسواق.وعقب فعاليات الافتتاح، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة موضوعات جدول أعمال المجلس.وخلال الاجتماع، استعرض عمرو زكريا أنشطة وإنجازات المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الرحلات التى قامت بهما السفن البحثية التابعة للمعهد "اليرموك، وسلسبيل" خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2021، مؤكدًا أنه عقب كل رحلة بحثية استكشافية يتم عمل صيانة للسفن، مضيفًا أن تلك الرحلات تهدف إلى استكشاف أماكن تجمعات الأسماك، وعمليات البحث عن المعادن.وافق المجلس على إصدار المعهد لمجلة جديدة بعنوان "الاقتصاد الأزرق Blue Economy" تقوم بنشر مقالات بحثية أصلية بالإضافة إلى مقالات مراجعة فى جميع مجالات العلوم البحرية بما في ذلك البيولوجيا البحرية، الطبيعة البحرية، الهيدرولوجيا، الجيولوجيا البحرية، الجيوفيزياء البحرية، علم الآثار البحرية، الاستكشاف البحري، المخاطر البحرية، العمليات الساحلية، التطورات التكنولوجية فى المجالات البحرية، تغير المناخ، الأراضي الرطبة، البحيرات، إدارة المياه.واستعرض الاجتماع ورش العمل التى نظمها أو شارك فيها المعهد خلال الفترة الماضية، وكذلك بروتوكولات التعاون الموقعة بين المعهد والمركز القومى للبحوث، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.وناقش الاجتماع التحضيرات النهائية لمؤتمر المعهد بعنوان "عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2021، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ بهدف وضع الخطة الأساسية 2030 للدول الإفريقية في مجال علوم البحار، واستعراض كل أنشطتها وبرامجها في هذا المجال بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في علوم البحار، فضلاً عن إطلاق موقع إلكترونى لهذا المؤتمر يضم كل البرامج والأنشطة وكذلك المشاركين من مختلف الدول الإفريقية وغيرهاكما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، وتشمل: الترقيات، التعيينات، الإعارات.وعلى هامش فعاليات مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، شهد خالد عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء الشركات المشتركة والتعاون في مجال ريادة الأعمال.وقع البروتوكول محمود صقر رئيس الأكاديمية، وعمرو زكريا حمودة رئيس المعهد.