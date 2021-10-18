أكّد الدكتور رئيس الرقابة على المصنفات، إنّ فيلم "ريش" لم يُعرض على الهيئة، وهو العمل الذي عُرض في مهرجان الجونة وأثارًا جدلًا واسعًا لما يتضمنه من مشاهد وصفها كثيرون بأنها مسيئة لمصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي كرّمت صناع العمل في أغسطس الماضي لم تشاهد العمل.



وأشار إلى أنّ تكريم الوزيرة لصناع الفيلم جاء لحصوله على جائزتين في مهرجان كان العالمي، وهو ما دفع الوزيرة لمشاركة فرحة هؤلاء الشباب.



وتابع: "الأمر كان مجرد احتفاء وترحيبًا بهم.. الوزيرة احتفت برجوع شباب بالحصول على جائزتين من مهرجان كان.. الوزيرة احتفت بهم كأبنائها.. هؤلاء الشباب فور نزولهم من المنصة قالوا نريد سماع صوت وزيرة ثقافتنا".



وكانت وزيرة الثقافة قد كرّمت صناع هذا الفيلم في أغسطس الماضي، بفوزه بجائزة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 بمهرجان كان السينمائي الدولي.



وانفعل الإعلامي أحمد موسي بسبب ذلك، وقال: "لو الوزيرة كرمت الفيلم بعد ما شافته تبقى جريمة ولو مشفتوش تبقى جريمتين.. حضرتك بتكرميهم على إيه، على السمعة ولا التاريخ.. هو ده لو فيلم إيجابي عن مصر هل كان هيتكرم.. لازم الوزيرة تقولنا كرمتهم بناء على إيه".