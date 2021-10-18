ميدو: صلاح يستحق الكرة الذهبية

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يرى أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي يستحق جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم حالياً.

ويرشح العديد من المتاعبين صلاح إلى جانب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ لنيل الكرة الذهبية هذا العام بعد الأداء الجيد لكل منهم مع فريقه.

وقال ميدو عبر "تويتر": "كرة القدم لا تتعلق فقط بحصد البطولات، لكنها ترتبط باللعب الجيد وكيفية جعل اللعبة أفضل".

وتابع: "صلاح فعل هذا، فهو يمتع الناس بأهدافه المذهلة، ويستحق جائزة أفضل لاعب في العالم".

وكان صلاح قد انفرد بصدارة هدافي البريمييرليج برصيد 7 أهداف، بعد هدفه الرائع في شباك واتفورد خلال فوز الليفر بخماسية دون رد.