رئيس الوزراء العراقي: اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الإرهابي الذي وقع قبل 5 سنوات

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة الإرهابي في العاصمة بغداد، قبل أكثر من 5 سنوات.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه "بعد أكثر من 5 سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وكان تفجير "الكرادة" الإرهابي وسط مدينة بغداد وقع - في 3 يوليو عام 2016 - بسيارة مفخخة انفجرت ونتج عنها حريق هائل، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، ووصف الحادث بأنه الأعنف الذي شهدته العاصمة العراقية منذ فترة؛ وأسفر عن مقتل 292 شخصا، وجرح أكثر من 200 آخرين.

واستهدف التفجير مركزا تجاريا ومحلات متنوعة بالشارع الرئيسي لمنطقة "الكرادة"، وتسبب في إلحاق أضرار مادية كبيرة في ست بنايات حرقا بسبب مادتي "نترات الأمونيا" و"سي فور" التي كانت بالسيارة المفخخة ولوجود مواد قابلة للاشتعال بالموقع مثل محلات العطور.