‏وزيرة التضامن: نستخدم أسلوب الحياة لا الوعظ في مبادرة بالوعي مصر تغيير إلى الأفضل

قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعم 4 ملايين أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأنه تم فحص 4 آلاف شكوى خاصة بتكافل وكرامة، وجارٍ فحص 4 آلاف آخرين.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى لميكنة كل الخدمات وتهتم بالقضايا العامة مثل ختان الإناث، والهجرة، والزواج المبكر، والتطرف الفكري، والتعاطي، والإدمان، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

وتابعت القباج، خلال إطلاقها حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوزارة معنية ببناء الإنسان، وتقدم 200 ألف مشروع ضمن برنامج فرصة، وإنشاء مراكز تأهيل داخل مل وحدة محلية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏حيث تستخدم أسلوب الحياة لا الوعظ في مبادرة بالوعي مصر تغيير إلى الأفضل بقري حياة كريمة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقدم أكثر من خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مبادرة حياة كريمة، إذ جرى زيادة مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية، فضلًا عن كيان كبير للأجهزة التعويضية أمر بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشمل برنامج الزيارة، تفقد عدد من البرامج منها 2 كفاية والتمكين الاقتصادي ولا للزواج المبكر والحضانات والعيادات، ومؤسسة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأشارت القباج، إلى ميكنة جميع الجمعيات الأهلية من خلال المنظومة الموحدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير قدرات تلك الجمعيات، موضحة زيادة مكافآت الرائدات الريفيات زادت من 300 إلى 900 جنيه، وجارٍ زيارتهم من 200 رائدة حتى 800 لتصل إلى كل بيت بالمنيا.

وأعلنت الوزيرة، إنشاء نظام مميكن لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ويُجرى تدريبات على المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء 100 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة، وإنشاء وحدات إنتاجية، وفتح الإقراض الآمن.