مصر للطيران عن طلب قرض 5 مليارات جنيه: كل الشركات على مستوى العالم تحصل على دعم حكومي

تحدّث عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أسباب تقدم الشركة للحصول على قرض من الحكومة بقيمة خمسة مليارات جنيه.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، إنّ كل شركات الطيران في العالم تعرضت في 2020 لخسائر بقيمة 138 مليار دولار.



وأضاف أنه من المتوقع بنهاية 2021 أن يُضاف إلى حجم الخسائر 52 مليار دولار، وبنهاية 2022 تضاف 12 مليار دولار أخرى، ليصل إجمالي الخسائر في 2023 إلى 202 مليار دولار.



وأكّد أن مصر تضرّرت بشكل كبير للغاية نظرًا لقلة التشغيل لـ30% ثم 40%، لافتًا إلى أنّ الشركة حاولت تعويض جزء من الخسائر في شهري يوليو وأغسطس باعتبار أن هذين الشهرين يشهدان في العادة حركة تشغيل مرتفعة.



وأوضح أنّ كل شركات الطيران في العالم حصلت على دعم حكومي، لافتًا إلى أنّ كل هذه الخسائر من تداعيات جائحة كورونا بعد الإغلاق الذي حدث في الكثير من الدول.



وذكّر بأنه خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى أول يوليو 2020، تم غلق المجال الجوي بشكل كامل إلا لبعض رحلات العالقين ورحلات الطوارئ والطيران الداخلي ورحلات الشحن، مؤكّدًا أن هناك شركات طيران على مستوى العالم أعلنت إفلاسها، بينها شركات شهيرة ومعروفة.



وكان مجلس النواب قد وافق اليوم الاثنين، نهائيًّا، على مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران تمهيدا لتلقيها قرضا تمويليا بمبلغ 5 مليارات جنيه من بنكي الأهلي ومصر.