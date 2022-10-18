إطلاق تحذيرات من غارات جوية في أوكرانيا وسط هجمات جوية روسية جديدة

شهدت كل أنحاء أوكرانيا تحذيرات من غارات جوية في ظل هجمات روسية جديدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلنت السلطات في مناطق عدة، تشمل خاركيف ودنيبروبيتروفسك وميكولايف اليوم الثلاثاء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، ولكن الصواريخ مازالت تضرب في عدة مناطق. كما أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات جديدة.

وفي ميكولايف، تعرض مبنى سكني لهجوم بصاروخ خلال الليل، كما انتشلت قوات الطوارئ جثة رجل من أسفل الركام، وفقا لما قاله الحاكم فيتالي كيم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أوكرانيا تتعرض لهجوم من المحتلين. هم مستمرون في القيام بما يبرعون فيه: الترهيب وقتل المدنيين". وأضاف أن الروس قاموا بقصف متجر للزهور ومتنزه شيستنوت في ميكولايف وهي "أماكن سلمية للغاية".

وفي مدينة خاريف، أفاد العمدة إيهور تيرخوف بوقوع حريق ناجم عن صاروخ. وقال " وقعت سلسلتان من الانفجارات في المدينة خلال خمس دقائق". ووفقا للمعلومات الأولية، تعرض مصنع للقصف. وقد أوقف مترو الأنفاق خدمات القطارات، واستأنف عمله كملجأ.

وفي منطقة دنبروبيتروفسك، وقعت انفجارات في كريفي ري، وعاصمة الإقليم دنيبرو. وفي زهيتومير، ضربت الصواريخ البنية التحتية للطاقة، وفقا لما قالته السلطات. وقد أعلن الجيش الروسي أنه يستهدف منشآت الطاقة.

يذكر أن الحكومة في كييف تطلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من الغرب لمواجهة الهجمات الروسية بطائرات الدرون والصواريخ.