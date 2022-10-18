القبض على موظف سرق 150 ألف جنيه من خزينة شركة بالهرم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف؛ لاتهامه بسرقة 150 ألف جنيه من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالي من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن موظف بفرع الشركة وراء سرقة 150 ألف جنيه، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.