تركيا: المعتقلون بتهمة تخريب خط نقل الغاز الروسي «أوكرانيون»

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، خلال محاولتهم تخريب خطّ نقل الغاز الروسي إلى تركيا، هم مواطنون أوكرانيون.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن قالن، قوله: "الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، هم مواطنون أوكرانيون بحسب ما علمنا من الجانب الروسي خلال اللقاء في أستانا".

وأضاف: "كان عددهم 4 أو 5 أشخاص، وكانوا يحاولون تخريب أحد مخارج الخط من الطرف الروسي، أي بمنطقة قريبة من روسيا، وليس في البحر الأسود أو بمنطقة قريبة من تركيا".

وتستورد تركيا -حاليًا- نحو 12 مليار دولار من الغاز الطبيعي والغاز المسال، معظمها من روسيا وأذربيجان وإيران وأميركا وقطر والجزائر.

وفي اجتماع بين الرئيس التركي رجب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قازاخستان، اقترح بوتين على أردوغان أن تساعد روسيا في تحويل تركيا إلى مركز لتجارة الطاقة لأوروبا.