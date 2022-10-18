وزير الصحة: 165 ألف مواطن يقوم بالغسيل الكلوي بمعدل 3 مرات أسبوعيا على نفقة الدولة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك 165 ألف مواطن مريض يقوم بإجراء عملية غسيل كلوي بمعدل 3 مرات في الأسبوع بمستشفيات التأمين الصحي على نفقة الدولة.

وقال الدكتور عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية" مساء اليوم الإثنين، إن هناك تغيرا في الأسعار بسبب سلاسل الإمداد واختلاف سعر أجهزة الغسيل الكلوي وقيمة صيانتها، مشيرا إلى أن السعر الذي تتحمله المستشفيات الحكومية والجامعية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجلسات الغسيل الكلوي لم يعد عادلا.

وأكمل وزير الصحة والسكان " قررنا زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة من جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة"

وأعلن الدكتور عبد الغفار، أن المريض الذي يحصل على جلسات الغسيل الكلوي على نفقة الدولة لا علاقة له بزيادة أسعار الجلسات، موضحا "أجرينا أكثر من مليون إجراء جراحي في مستشفيات متنوعة حكومية وخاصة، ومنها عمليات قسطرة وجراحات قلب مفتوح وأخرى أورام".

وأشار إلى أن الدولة المصرية بها منظومة صحية ضخمة بـ 2700 مستشفى و130 ألف سرير، مضيفا :"نعمل على متابعة كافة المستشفيات في مصر من أجل الاطمئنان على سير تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الزيارات المفاجئة غير المخططة للمستشفيات مستمرة في كافة إنحاء الجمهورية، متابعا أن الغرض من هذه الزيارات هو الاطمئنان على سير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.