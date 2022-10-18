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محمد معيط: سنعلن قيمة قرض صندوق النقد في الإعلان النهائي

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 1:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 1:41 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أمور ومناقشات فنية للحصول على القرض الجديد، ومصر تسير وفق سياساتها المالية المعتادة، ومستمرون في خفض الدين واستهداف زيادة الإيرادات.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء الاثنين، أن هناك بعض الاجتهادات من البعض بشأن قيمة قرض الصندوق الدولي، والحديث عن السياسات النقدية أمر متروك للبنك المركزي، وقيمة القرض سأتركه للإعلان النهائي.

وتابع: "الحديث عن التضخم والركود خاصة في الأسواق الناشئة مجرد اجتهادات، ولا أحد في العالم يعلم إلى أين ستسير أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن التغيرات في أسعار المحروقات والغذاء بشكل سريع تسبب في ضغط كبير على العملة الصعبة.

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