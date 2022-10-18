المستشار الألماني: المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية ستواصل العمل حتى منتصف أبريل 2023

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أن المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في بلاده ستواصل العمل حتى منتصف أبريل 2023.



غير أن شولتس أكد أنه لن يجري التحقق بعد ذلك الموعد مما إذا كان تمديد عمل هذه المفاعلات لا يزال ضروريا.



وفي أعقاب اجتماع لـ"تحالف من أجل التحول" مع ممثلين لروابط اقتصادية ونقابات، قال السياسي الاشتراكي إن بمقدور مشغلي المفاعلات التأهب لهذا منوها إلى أن نهاية الطاقة النووية ستكون في الخامس عشر من أبريل.



وأعرب شولتس عن تفاؤله حيال تجاوز ألمانيا للشتاء المقبل بشكل جيد.



وأعلن شولتس مساء أمس الاثنين، إنهاء خلاف استمر على مدار أيام داخل الائتلاف الحاكم ولاسيما بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بخصوص هذا الملف حيث أمر شولتس الوزراء المعنيين بإعداد مقترحات قانونية تتيح تمديد عمل المفاعلات الثلاثة إيزار2 ونيكارفستهايم 2 وإمسلاند إلى ما بعد نهاية العام وحتى الخامس عشر من أبريل على أقصى تقدير.