ولي العهد الكويتي: بلادنا تعيش ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن الكويت تعيش ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه يشهد لها العالم بكل التقدير وإعجاب.

وقال الصباح، خلال افتتاحه دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، إنه على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم، مؤكدا أن "الحكومة ستقوم بدورها التاريخي غير المسبوق بعدم التدخل في انتخابات مجلس الأمة".

وأضاف: "نأمل من النواب الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والبعد عن المشاجرات وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار والبعد عن تعطيل الجلسات أو عدم الحضور في اللجان".

وقال: "سأكون أول من يتابع ويحاسب الحكومة على برنامج عملها وعلى الحكومة وضع خطة استراتيجية لبرنامج عملها وصولاً إلى الحوكمة الرشيدة".

ووجه الحكومة بتنفيذ مبادرتي (المراجع الخفي) و(المراقب السري) وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يتقاعس في أداء واجبه الوطني.

ودعا الجهاز الإعلامي في الحكومة إلى "القيام بعقد ندوات في ملتقى شعبي لاستعراض ما يتم في مجلس الأمة ليكون المواطنين شركاء في عملية تصحيح المسار".

وأكد الصباح ضرورة تفعيل دور الشباب والاهتمام بكل من خدم الوطن، مشيرا إلى "أن الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج ونحن مشغولون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء".

وأضاف أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وفي عملية البناء والإصلاح، قائلا "نحن قد وفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا حيث تم الاحتكام إلى الدستور وتم حل مجلس الأمة حلا دستوريا واحترمنا كذلك إرادة الشعب".

وشدد على أن المسؤولية الآن تقع على عاتق النواب والسلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء الوطن العزيز، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم تدخل أعضاء سلطة بعمل سلطة أخرى.