أردوغان: الهجوم على مستشفى المعمداني يرقي إلى الإبادة الجماعية

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة أمس الثلاثاء والذي أسفر عن استشهاد مئات المدنيين ووصفه بأنه يرقى إلى الإبادة جماعية، دون التطرق إلى الجناة.

وكتب أردوغان على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أمس، تصاعدت المذبحة في غزة إلى بعد آخر بالهجوم البشع على المستشفى الأهلى".

وأضاف الرئيس التركي "أدين مرتكبي هذا الهجوم، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ويرقى إلى الإبادة الجماعية ضد شعب غزة".

ولم يشر أردوغان لإسرائيل بشكل مباشر، رغم أنه معروف عنه انتقاده لسياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد ساعات من إعلان متحدث باسم الحزب في أنقرة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام عقب الهجوم على المستشفى