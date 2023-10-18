تداولت وسائل الإعلام التركية، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد احتجاج الأتراك أمام مقر إقامة السفارة الإسرائيلية في أنقرة، وذلك تضامنًا مع ضحايا مستشفى الأهلي العربي المعمداني، الذي قصفته قوات الاحتلال.

İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösteren yurttaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto eylemi yaptı.https://t.co/GOr08Db9ez pic.twitter.com/iE7T43nV7X — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) October 17, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.