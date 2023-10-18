 راتب بلا لعب.. موسم نيمار ينتهي مع الهلال السعودي بسبب الصليبي - بوابة الشروق
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راتب بلا لعب.. موسم نيمار ينتهي مع الهلال السعودي بسبب الصليبي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 11:12 م

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي فجر اليوم الأربعاء، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على منصة «إكس»: «أوضحت الفحوص الطبية تعرّض اللاعب "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف».

وأضاف البيان: «على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.. يعود لنا أقوى».

يُذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، براتب قياسي يتخطى الـ 100 مليون يورو سنويا.


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