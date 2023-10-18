بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطبا الإسرائيليين إن "هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح"، مضيفا "أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد".

وأضاف بايدن في كلمة له خلال زيارته تل أبيب: "رأينا كيف تم الاعتناء بالضحايا ونحيي جنود الاحتياط الذين تركوا أحباءهم ودراستهم للدفاع عن إسرائيل"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: "لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها"، قبل أن يضيف "سوف أحث الكونجرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما". وتابع: "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر 2001".

وأوضح بايدن أنه ينبغي أن يكون هناك وضوح بشأن الأهداف المتوخاة والسبل الكفيلة بتحقيقها، قائلا إن "العالم أجمع حزن على الأرواح التي أزهقت أمس في المستشفى بغزة".

ووعد بايدن بتقديم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية، مضيفا أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة.