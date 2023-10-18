قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والفلسطيني محمود عباس، والرئيس عبدالفتاح السيسي في عمان، والتي كان مقرر عقدها الأربعاء، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الثلاثاء.

وقال الصفدي في تصريحات لقناة «المملكة»: «إن زيارة الرئيس (الأمريكي) بايدن إلى عمّان (الأربعاء) والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن».

وأفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء، أن هناك مشاورات مصرية أردنية فلسطينية؛ لبحث إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان مقرر انعقادها اليوم.

وقالت المصادر إن الإلغاء جاء بعد سلسلة المشاورات التي تمت بين قادة مصر والأردن وفلسطين، والتصعيد غير المسبوق من جانب جيش الاحتلال، واستهداف مستشفى المعمداني.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن «الرئيس محمود عباس أبو مازن، قرر العودة إلى رام الله بعد مجزرة مستشفى المعمداني؛ لأنه لن يكون طرفًا في لقاء لا معنى أو قيمة له».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء: «أبو مازن لن يكون طرفًا في لقاء لا معنى له في ظل المذبحة التي تنفذها دولة الاحتلال».

واستطرد: «هذه عصابة لا ينفع معها إلا القصاص، ما وقع اليوم عار في جبين الإنسانية، لو لم يحاكم هؤلاء ويقتص منهم سيلحق العار بالإنسانية كلها».

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ليس لديها سوى ملف واحد وهو «إنهاء الاحتلال»، مناشدًا تجاوز الحلول الاجتزائية التي لا قيمة ولا معنى لها.

وأكمل: «الأصل أن نصل إلى لب المشكلة وهو وجود الاحتلال، بدون إنهاء الاحتلال فلا أمل في السلام أو الاستقرار.. نريد حلًا جذريًا ينهي الاحتلال ويخلصنا من هذا الهم والكابوس».

ونوه أن «الاجتماعات مع الرئيس الأمريكي أُجهضت قبل أن تبدأ؛ بسبب إسرائيل»، مختتمًا: «أبو مازن في طريقه إلى رام الله، وستجتمع القيادة الفلسطينية الليلة ويصدر عنها قرارًا، لا يمكن أن يقبل الرئيس أن يشارك في اجتماع ودماء شعبه تسفك».