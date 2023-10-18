الصحة: فحص مليون و588 مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه وفقا لآخر تقرير صادر عن حملة 100 يوم صحة، تم فحص مليون و588 ألف، إلي جانب ملئ 598 استمارة استبيان ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأكد عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة - القولون- البروستاتا- عنق الرحم) تهدف لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل العبء المرضي والوفيات الناجمه عن تلكالأمراض، بالاضافة إلى تقديم خدمات التوعية والوقاية مثل المساعدة في الاقلاع عن التدخين.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلي الحد من انتشار الأورام السرطانية وتقليل العبء المرضي على الأفراد والدولة، بالإضافة إلى القضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030، لافتا إلى الوزارة تعمل علي تقديم خدمات الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية وتقديم خدمات التشخيص والعلاج، وتقليل العبء على الدولة من خلال تقليل النفقات على حالات الأورام المتأخرة.

وأشار عبدالغفار إلى الفئات المستهدفة من المبادرة تشمل النساء والرجال من سن 18سنة فما فوق، ويتم الإجابة على الاستبيان الذي من خلاله يتم تحديد الفئات ذات عوامل الخطورة الأعلى ويتم توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أورام الرئة أو القولون أو البروستاتا أو عنق الرحم.

ولفت إلى أن الخدمات التي يتم تقديمها بالوحدات الصحية هي الإجابة علي أسئلة الأستبيان، والمساعدة في الإقلاع عن التدخين، و تسليم أنابيب جمع العينة لإختبار تحليل عينة البراز، مضيفا أن خدمات الكشف والتشخيص بالمستشفيات أنه فيما يخص أورام الرئة، يتم إجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة، وإجراء منظار شعبي، وإجراء التصوير البوزيتروني - إجراء أشعة مقطعية بالصبغة، وإجراء سحب عينة بالأشعة المقطعية.

وأوضح أنه فيما يخص أورام القولون يتم عمل تحليل عينة البراز، وإجراء منظار قولوني، وسحب عينة من القولون بالمنظار، وتحليل باثولوجي للعينة، وبالنسبة لأورام البروستاتا، يتم إجراء إختبار مستوي مستضد البروستاتا النوعي، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي، وسحب عينة من البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، وتحليل باثولوجي للعينة، وفيما يخص أورام عنق الرحم: مسحة عنق الرحم، ومنظار عنق الرحم، وسحب عينة بالمنظار، وتحليل باثولوجي للعينة.

وأضاف أنه يتم التسجيل بالمبادرة عن طريق التوجه لأقرب وحدة صحية وملئ الإستبيان الخاص بالمبادرة بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو عن طريق لينك التسجيل المتوفر على موقع 100 مليون صحة، وبناء على نتائج الإستبيان يتم التوجيه للخطوة التالية سواء كانت لأقرب وحدة صحية أو مستشفى لاستكمال التحاليل والفحوصات والأشعة المطلوبة، ويتم تقديم خدمات المبادرة بشكل مجاني بالكامل.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت من 11 يونيو 2023، ويتم تقديم المبادرة بـ9 محافظات :(الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، مطروح، دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد) ويتم تدشين المحافظات الأخرى تباعا.